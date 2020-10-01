Bir zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu nedir? Nerede çekiliyor...

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Her perşembe ise dizinin oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte diziye ait bilgiler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar)

Uğur Güneş (Yılmaz)

Murat Ünalmış (Demir)

Hilal Altınbilek (Züleyha)

Turgay Aydın (Sabahattin)

Kerem alışık (Ali Rahmet)

Serpil Tamur (Haminne)

Bülent Polat (Gaffur)

Selin Yeninci (Saniye)

Melike İpek Yalova (Müjgan)

Sibel Taşçıoğlu (Şermin)

Selin Genç (Gülten)

Polen Emre (Fadik)

Aras Şenol (Çetin)

Diziye yeni sezonda ise Nazan Kesal ve Furkan Palalı dahil oldu.

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova’yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.