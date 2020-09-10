Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova için yeni sezon tarihi belli oldu. 3. sezonu ile ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık yer alıyor.

Diziye bu sezon Furkan Palalı ve Nazan Kesal dahil oluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günleri ekrana gelmeye devam edecek. Yeni bölüm1 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.