MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi
10.09.2020 - 13:13 |

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezonda heyecan dolu bir sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde büyük sırlar açığa çıkacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi
ABONE OL

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova için yeni sezon tarihi belli oldu. 3. sezonu ile ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık yer alıyor.

Diziye bu sezon Furkan Palalı ve Nazan Kesal dahil oluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova Perşembe günleri ekrana gelmeye devam edecek. Yeni bölüm1 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sportif güzel Burcu Erçil

Sportif güzel Burcu Erçil

Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...

Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları...

Gurur Aydoğan ekranlara dönüyor

Gurur Aydoğan ekranlara dönüyor

Halil Kumova kimdir, neden öldü? Halil Kumova biyografisi...

Halil Kumova kimdir, neden öldü? Halil Kumova biyografisi...

Sıradaki Haber