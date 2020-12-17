Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Yılmaz, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

Züleyha ile Yılmaz aşkını ekrana getiren Bir Zamanlar Çukurova ATV'de sevenleriyle buluşuyor. Perşembe akşamları yayımlanan diziden bir süre önce Vahide Perçin ayrılmıştı. 77. yeni bölümde Züleyha ile Yılmaz'ın kaçarken yaptıkları kaza sonra Yılmaz'ın da ölerek dizi kadrosunda çıkacağı öne sürüldü. İşte, detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLÜYOR MU?

Geçen hafta 76. bölüm ile ekrana gelen dizinin yayımlanan 77. yeni bölümü heyecan yaratmıştı. Züleyha ile Yılmaz, çocukları ile birlikte yeni bir hayata başlamak amacıyla yollara düşerler. Ancak yolda geçirdikleri kaza nedeniyle Yılmaz'ın öleceği ve Uğur Güneş'in dizi kadrosundan çıkacağı iddia ediliyor. Tüm detaylar bu akşam yayımlanan yeni bölümde ortaya çıkacak. Diğer yandan Güneş'in başka bir proje için anlaştığı ve son çekimleri tamamlayıp Adana'dan İstanbul'a döndüğü öne sürülüyor.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 Ankara'da büyüdü ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Oyuncu Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Güneş, Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterine can verdi. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor.