'Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi belli oldu

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi, tek sezon olarak planlanmıştı. Vahide Perçin’in 'Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı açıklandı. Dizi, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final bölümüyle yayınlanacak.

Show TV’de yayınlanacak yeni bir dizide başrolü Kerem Alışık’ın oynayacağı ve oyuncunun 2 hafta içerisinde diziden ayrılacağı kaydedildi.