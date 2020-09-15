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15.09.2020 - 12:39 |

Biran Damla Yılmaz: Düzenli olarak test yapılıyor

FOX dizisi 'Baraj'da rol alan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Biran Damla Yılmaz: Düzenli olarak test yapılıyor
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Tek başına AVM'ye gelen Biran Damla Yılmaz, meydan katında bulunan Cantinery'de yakın dostları ile bir araya geldi. Kalabalık arkadaş grubu ile uzun süre vakit geçiren güzel oyuncunun, oldukça neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi sürecinde çalışmaya devam eden Biran Damla Yılmaz, "Her şey çok güzel ve yolunda geçiyor. Evet kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyorlar. Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve herkes olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat ediyor. Umarım bu zor günleride el birliğiyle en kısa zamanda inşallah atlatacağız" açıklamasında bulundu.

Biran Damla Yılmaz: Düzenli olarak test yapılıyor

 

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