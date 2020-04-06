Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, önceki gün mutfakta çekildiği bir kareyi, "Karantinada pizza, en sevdiğim. Şaka bir yana moral ve motivasyona çok iyi geliyor" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Yılmaz'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.