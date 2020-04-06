06.04.2020 - 09:27 |
Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim!
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, corona virüs nedeniyle evden çıkmadığı karantina sürecinde sık sık mutfağa giriyor. Güzel oyuncu son olarak mutfakta pizza yediği anları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, önceki gün mutfakta çekildiği bir kareyi, "Karantinada pizza, en sevdiğim. Şaka bir yana moral ve motivasyona çok iyi geliyor" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Yılmaz'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.