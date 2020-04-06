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HaberlerMagazin Haberleri Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim!
06.04.2020 - 09:27 |

Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim!

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, corona virüs nedeniyle evden çıkmadığı karantina sürecinde sık sık mutfağa giriyor. Güzel oyuncu son olarak mutfakta pizza yediği anları takipçileriyle paylaştı.

Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, önceki gün mutfakta çekildiği bir kareyi, "Karantinada pizza, en sevdiğim. Şaka bir yana moral ve motivasyona çok iyi geliyor" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. 

Yılmaz'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Biran Damla Yılmaz: Karantinada pizza, en sevdiğim

Magazin Haberleri Bülteni (6 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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