Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz kimdir sorusu magazin gündeminde sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. İlker Kaleli tarafından yapılan son açıklama ile aşk resmen tescillendi. Kırgın Çiçekler adlı dizide hayat verdiği Eylül karakteri ile adından söz ettiren ve popülerliği yakalayan Biran Damla Yılmaz, İlk olarak Muhteşem Yüzyıl dizinde rol aldı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl - Cariye (2014)

Yasak - Esma (2014)

Beyaz Yalan - Nesrin (2015)

Kırgın Çiçekler - Eylül (2015)

Canevim - Ceylan (2019)

Baraj - Nehir (2020)