18.09.2020 - 15:25 |
Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Karen ile fotoğrafını ilk kez yayınladı.
Eylül 2019'da Avukat Murat Gezen ile dünyaevine giren Bircan Bali, geçtiğimiz ay anne olmuştu. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından kızıyla ilk pozunu paylaştı.
Bebeği kucağında çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Bali, "Saygı. İlk aile yemeğinde Herkese hayırlı cumalar." mesajını yazdı. Bali'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.