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HaberlerMagazin Haberleri Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı
18.09.2020 - 15:25 |

Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Karen ile fotoğrafını ilk kez yayınladı.

Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı
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Eylül 2019'da Avukat Murat Gezen ile dünyaevine giren Bircan Bali, geçtiğimiz ay anne olmuştu. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından kızıyla ilk pozunu paylaştı.

Bebeği kucağında çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Bali, "Saygı. İlk aile yemeğinde Herkese hayırlı cumalar." mesajını yazdı. Bali'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bircan Bali bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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