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16.06.2020 - 14:29 |

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu, 5 aylık hamile olan Bircan Bali, canlı yayında fenalaştı. Partneri Seren Serengil ise yayında ne yapacağını bilemedi.

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!
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'Söylemezsem Olmaz’ programında yayınlanan bir haberin ardından yayına tek başına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali’nin fenalaştığını ve ambulans çağırıldığını söyledi.

Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali, kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı.  O anları anlatan Serengil, “Ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için çok korktum. Ambulansta müdahale edilecek. Birden bire oldu; bulantıyla beraber” dedi.

Bircan Bali ise daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

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