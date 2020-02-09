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HaberlerMagazin Haberleri Bircan Bali dua istedi: Biz çok güçlüyüz!
09.02.2020 - 17:08 |

Bircan Bali dua istedi: Biz çok güçlüyüz!

Geçtiğimiz Eylül ayında avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Doktor kontrolüne giden Bali, takipçilerinden dua istedi.

Bircan Bali dua istedi: Biz çok güçlüyüz!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, mutlu evliliğini bebekle taçlandıracağı haberini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sunucu, doktor kontrolüne gittiği anları yayınladı.

Ultrasona giren Bali, paylaşımına "Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" sözlerini ekledi.

Bircan Bali dua istedi: Biz çok güçlüyüz

Bircan Bali'nin kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafına Seren Serengil de, "Ah canım Bircan... Bütün dualarım seninle... Ben bu günleri bilirim, lütfen iyi hissetmeye çalış. Kopmayın birbirinizden. Allah size güç versin canım" şeklinde yorum yaptı.

Bircan Bali dua istedi: Biz çok güçlüyüz

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