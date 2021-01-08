‘Birliktelik yok’

Emre Altuğ, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı model Burcu Çağrı’yla sevgili olmadığını söyledi. Çağrı’nın, sosyal medya üzerinden Serdar Ortaç’ın ‘Adam Gibi’ parçasını paylaşıp, kendisini etiketlemesine şarkıcı, “O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok” diye konuştu.

1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı'nın bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile ilişkisi olduğu konuşuluyor. Burcu Çağrı, önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yaptı. Çağrı, Emre Altuğ’u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç’ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemesi dikkat çekti.

MANİDAR ŞARKI SÖZLERİ

"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."

"BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"

Sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Şıkel, konuyla "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.

'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yapmıştı.

"YARALANMA OLMAMIŞTIR"

Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; “Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.”