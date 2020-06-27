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27.06.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Birlikten kuvvet doğdu!

Kansersiz Yaşam Derneği, pandemi sürecinde amansız hastalıkla mücadele eden çocuklar ve ailelerine koruma paketi hazırladı

Birlikten kuvvet doğdu!
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LALE DANIŞMAN

Kansersiz bir dünya için çalışmalarına devam eden, bu süreçte de hastalıkla savaşan çocukların sağlıklarına kavuşması için destek veren Kansersiz Yaşam Derneği, faaliyetlerine devam ediyor.


Pandemi günlerinde idari ekiple maske, dezenfektan ve siperlikten oluşan koruma paketi hazırladıklarını belirten dernek başkanı Dida Kaymaz, “Maske-mesafe-hijyen... Özellikle kanser hastalarımız bu kurallara pandemiden önce de uyuyorlardı. Uymak zorundalar. Ne diyoruz? Yaşayan bilir” dedi ve ekledi:


“Kansersiz Yaşam Ailesi olarak, asemptomatik vakaların çoğaldığı ve tespit edildiği bu dönemde, aile desteği koruma paketleriyle farkındalık yaratmak istedik. Dün itibarıyla Aras Kargo ve Elif İnci Aras desteğiyle, paketlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı. Projemizde yanımızda olan herkese gönülden teşekkürler.”



Birlikten kuvvet doğdu

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