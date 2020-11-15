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15.11.2020 - 07:00 |

‘Birlikten kuvvet doğsun’

Zeynep Tarman ve Doğal Mesudi-yeli’nin ortaklaşa kurduğu çanta markası Jutsack, İzmir’deki depremzedeler için bir haftalık gelirini bağışladı.

‘Birlikten kuvvet doğsun’
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Zeynep Tarman ve Doğal Mesudi-yeli’nin ortaklaşa kurduğu çanta markası Jutsack, İzmir’deki depremzedeler için bir haftalık gelirini bağışladı. Konuyla ilgili konuşan Tarman, “Üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık. Birlikten kuvvet doğsun istedik. Sağ olsun bu süreçte dostlarımız ve müşterilerimiz elinden geldiğince destek oldu. Yaraları hep beraber saracağız” sözleriyle, duygularını paylaştı.

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