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14.11.2020 - 13:50 |

Son dakika: Birol Namoğlu korona virüse yakalandı

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu: Aylardır dikkat eden biri olarak, bir şekilde enfekte oldum.

Son dakika: Birol Namoğlu korona virüse yakalandı
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Birol Namoğlu Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü müzisyen, "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni14 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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