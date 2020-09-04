Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Duvara Karşı filmi ile ünlenen Birol Ünel filmleri...

Birol Ünel 18 Ağustos 1961 yılında Mersin/Silifke ilçesinde dünyaya geldi. Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Birol Ünel, Almanya'nın Bremen kentinde büyüdü. Hannover'de tiyatro ve müzik eğitimi aldıktan sonra 1987 yılında Der Passagier filmiyle kariyerinde ilk sinema filminde rol aldı. Peki Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı? Birol Ünel hayatını neden kaybetti?

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1968 yılında Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya'nın Bremen kentinde büyüdü. Temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi yaptı. Daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydını yaptırdı. 1987 yılında Yolcu „Der Passagier“ filmiyle sinema kariyeri başladı. 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda „Caligula“ rolüyle ilk olarak rol aldı. 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz'da tekrar „Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın'ın yönettiği "Im Juli" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı.

BİROL ÜNEL NEDEN ÖLDÜ?

Birol Ünel kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 18 Ağustos'ta durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu 4 Eylül Cıma günü hayatını kaybetti.

Filmografi

Buscando a Eimish (2012)

Nuit blanche (2011)

The Cricket (Kısa Film) (2011)

In the Last Moment (Kısa Film) (2011)

Method (2011)

Soul Kitchen (2009)

Ki.Ka-Krimi.de (2007)

Flinke Finger (2007)

Sous les toits de Paris (2007)

Unerzogenen, Die (2007)

Haus der schlafenden Schönen, Das (2006)

Valerie (2006)

Transylvania (2006)

Hırsız var! (2005)

Kalbin zamanı (2004)

Gegen die Wand (2004)

König der Diebe (2004)

Not a Lovestory (2004)

Gestohlene Mond, Der (2003)

Tatort (1996-2003)

Schattenlos (2003)

Offene Rechnung (1999)

Engelchen flieg (1998)

Lockvögel (1996)

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei(2002)

Black out (2002)

Inspektor Rolle(2002)

Staatsgeheimnis (2002)

Brombeerchen (2002)

Anam (2001)

Der Fahnder (1986-2001)

Seni Seviyorum - Ich liebe dich (2001) TV episode .... Erol

Auf eigene Faust (1986) TV episode

Enemy at the Gates (2001) .... Politruk

Planet Alex (2001)

Rotlicht - In der Höhle des Löwen (2000)

Puma - Der Kämpfer mit Herz"(2000)

Bruderliebe (2000)

Fremde Freundin (2000)

Im Juli. (2000)

Auslandstournee (2000)

Stille Nacht - Heilige Nacht (1999)

Dealer (1999)

Schimanski(1998)

Geschwister (1998)

Frankfurter Kreuz, Das (1998

Clown, Der Waffenbrüder (1998)

Terror im OP (1998) TV episode

Friedemann Brix - Eine Schwäche für Mord (1996)

Entführt (1996)

Landgang für Ringo (1996)

A Wopbobaloobop a Lopbamboom (1989)

Passagier - Welcome to Germany, Der (1988)

Fall für zwei, Ein (1987)

Zahltag (1987)

Pseudo (1987)

Strafmündig (1985)