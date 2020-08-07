Bitirim İkili 3 filmi nerede, ne zaman çekildi? Bitirim İkili 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Bitirim İkili 3 bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Chris Tucker ve Jackie Chan'in paylaştığı serinin 3. filmine dair en çok araştırılan soruların cevaplarını bir araya getirdik...



BİTİRİM İKİLİ 3 KONUSU NEDİR?

Büyükelçi Han'a yapılan suikast girişiminin ardından Dedektif Lee ile Dedektif Carter, yeniden harekete geçerek Paris'e doğru yola çıkarlar. Bir Fransız kadınını koruyacaklardır. Lee, Birleşmiş Milletler ile gizli toplantılar yapar. Ancak kendisinin Kenji adındaki Çinli bir suçlu ile de mücadelesi aracılığı ile Lee'nin uzun zamandır kayıp olan erkek kardeşi de açığa çıkar. Ciddi anlamda kapsamlı bir suç örgütünü ortadan kaldırmak üzere Paris'e gelen bu ikili, aynı zamanda Büyükelçi Han'ın kızı Soo Yung'u da kurtarmaya çalışırlar. Elbette yabancı oldukları bu şehirde her şey, alıştıklarından farklı bir biçimde gelişmektedir.

BİTİRİM İKİLİ 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Chris Tucker – Carter

Jackie Chan – Lee

Max von Sydow – Reynard

Hiroyuki Sanada – Kenji

Yvan Attal – George

Yuki Kudo – Dragon Lady