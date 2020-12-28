Bitirim İkili 3 oyuncuları kim? Bitirim İkili 3 filmi konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu...

Bitirim İkili 3 filminin yönetmenliğini Brett Ratner yapıyor. Senaryosunu ise Jeff Nathanson ve Ross LaManna kaleme aldı. 2007 ABD yapımı Bitirim İkili 3 filmi beyazperde de rekorlara imza atmıştı. Sevilerek izlenen Bitirim İkili 3 filmi TV ekranlarında aksiyonu doruklara çıkarıyor.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİ KONUSU

Los Angeles'ın kilometrelerce uzağında, Paris'in kalbinde bir sır yatıyor. Sırrı öğrenen Büyükelçi Han ise bunu açığa çıkarmak üzere. Dünyaca ünlü organize terör örgütü Triad'ın bilgilerine ulaşan Han, örgütün zirvesi Shy Shen'in gerçek kimliğini Dünya Suç Mahkemesine'ne açıklamasına kısa bir süre kala bir suikast kurşunuyla susturuluyor.

Los Angeles Polis Departmanından Dedektif Carter ve Çinli meslektaşı Müfettiş Lee geri döndü… Ama bu sefer ikisinin de bilmedikleri bir yerde, Paris'teler. Bitirim İkili 3'te görevleri, büyük çaplı bir suç örgütünü durdurmak ve eski dost Büyükelçi Han'ın kızı Soo Yung'u kurtarmak. Şehri, konuşulan dili ve neyi nerede arayacaklarını bilmiyorlar. Fakat zaman geçtikçe Paris'in banliyölerinden Eiffel Kulesi'nin görkemli ışıltılarına uzanan mekânda Triad'la büyük bir mücadeleye girişecekler. Bitirim İkili'nin en sıkı macerasına hazır olun.

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Chris Tucker .... Dedektif (Memur) James Carter

Jackie Chan .... Müfettiş Lee

Noémie Lenoir .... Geneviève

Hiroyuki Sanada .... Kenji

Max von Sydow .... Reynard

Yvan Attal .... George

Zhang Jingchu .... Soo Yung

Tzi Ma .... Büyükelçi Han

Youki Kudoh .... Jasmine (Dragon Lady)

Roman Polanski .... Dedektif Revi

Dana Ivey .... Kızkardeş Agnes

M. Kentaro .... Fransız Suikastçi

Henry O .... Usta Yu

Oanh Nguyen .... Mi

Sarah Shahi .... Zoe

Mia Tyler .... Marsha

Philip Baker Hall .... Yüzbaşı William Diel



