Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? | Bizim Şampiyon filmi nerede, ne zaman çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2018 yılında vizyona giren gerçek bir hikayeden esinlenen Bizim İçin Şampiyon filmi Ünlü jokey Halis Karataş'ın hayat hikayesini anlatıyor. Jokey olan Halis Karataş ile Begüm Atman'ın efsanevi asşk hikayesini konu alan filmin başrollerinde Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler...



BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

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BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ekin Koç (Halis Karataş)

Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

Sibel Taşçıoğlu (Meral Atman)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

Serkan Ercan (Yaşar)

Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

Sekvan Serinkaya (Gülağa)

Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

Melis Sezen (Esra Atman)

Senay Dede (Lale Atman)

Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

Oğuz Kara (Erdi Karataş)

Nurhan Özenen (Dr. Neşe)

Burak Tamdoğan (Dr. Hakan)

Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği Şampiyon filminin çekimleri Veli Efendi Hipodramı’nda gerçekleştirildi. İstanbul, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak üzere 4 farklı şehirde 50 günde çekilen filmde, Bold Pilot’ı canlandıran atlar, bilgisayar ortamında 2D/3D desteği ile birbirlerine benzetildi.