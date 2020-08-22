Bizim İçin Şampiyon filminin konusu nedir? İşte Şampiyon oyuncuları...

Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Şampiyon filminin senaryosunu ise Ahmet Katıksız ve Serkan Yörük kaleme aldı. Peki Şampiyon filmi konusu nedir? İşte Bizim İçin Şampiyon açıkladı

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dramatik ve biyografik Türk Sinema filmidir. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesi anlatılmaktadır.

ŞAMPİYON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ekin Koç (Halis Karataş)

Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

Serkan Ercan (Yaşar)

Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

Sekvan Serinkaya (Gülağa)

Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

Melis Sezen (Esra Atman)

Şenay Dede (Lale Atman)

Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

Oğuz Kara (Erdi Karataş)

Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)