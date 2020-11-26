Blake Lively-Ryan Reynolds'tan evsizlere 500 bin dolar bağış

Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, Amerika'da evsiz ve kaçak gençlere barınma, yiyecek ve acil kriz bakımı gibi birçok hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250'şer bin dolar yardımda bulundu.

Üç çocuğu olan çiftin bu anlamlı bağışı, kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, geçtiğimiz aylarda da koronavirüs salgınıyla mücadele eden kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluşa 1 milyon dolar bağışlamıştı.