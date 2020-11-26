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HaberlerMagazin Haberleri Blake Lively-Ryan Reynolds'tan evsizlere 500 bin dolar bağış
26.11.2020 - 12:59 |

Blake Lively-Ryan Reynolds'tan evsizlere 500 bin dolar bağış

Hollywood'un gözde çifti Blake Lively ile Ryan Reynolds, Kanada'da yaşayan evsiz ve kaçak gençler için harekete geçti. İkili, bir kuruma 500 bin dolar bağışta bulundu.

Blake Lively-Ryan Reynolds'tan evsizlere 500 bin dolar bağış
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Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, Amerika'da evsiz ve kaçak gençlere barınma, yiyecek ve acil kriz bakımı gibi birçok hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250'şer bin dolar yardımda bulundu.

Üç çocuğu olan çiftin bu anlamlı bağışı, kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, geçtiğimiz aylarda da koronavirüs salgınıyla mücadele eden kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluşa 1 milyon dolar bağışlamıştı.

 

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