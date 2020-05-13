Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur: Oğlum bana ikinci baharı yaşattı

İki yıldır böbreklerinden rahatsız olduğunu söyleyen Ferdi Tayfur, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a çarpıcı açıklamalar yaptı: İki ay diyalize bağlı yaşadım, haftada üç gün dört saat diyalize giriyordum.

"ÖZGÜR OLMAK GÜZEL"

Organ naklinin bir mucize olduğunu bu operasyonla bir kez daha anladığını dile getiren Tayfur, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi ikinci baharımı yaşıyorum. Operasyonu 29 Nisan'da oldum, kendimi yenilenmiş ve çok iyi hissediyorum. Bir makinaya bağlı kalmadan özgür olabilmek çok güzel bir duygu. Ben böbrek nakli olmaktan aslında korkuyordum. Başlarda istemedim de. Ama ailem bunu olmam konusunda çok ısrar etti. Hızlı karar ve kati sonuç aldık. Çok şanslıyım oğlum Timur Turanbayburt'un (55) böbrekleri nakil için uygun bulundu. Oğlum bana ikinci baharı yaşattı. İğneden korkan biri olmasına rağmen bana böbrek vermek için hiç düşünmeden operasyon geçirdi. Yeter ki ben iyi olayım, sağlığıma kavuşayım diye... Bu yaptığı fedakarlık beni ayrıca duygulandırdı. İşte insan böyle zamanlarda ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor."

"TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA DÜNYADA TEK, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Operasyon sonrası neler hissettiği sorulan ünlü sanatçı: "Öncelikle benimle bu süreçte yakından ilgilenen Prof. Dr. Alper Demirbaş, Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ve çalışma arkadaşları, Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Prof. Dr. Halil Erbiş, Doç. Dr. Yücel Yüksel, Uzm. Dr. Özlem Yayar, Dr. Sezer Mesut Aslan, Dr. Fürkan Alptekin Kaya, Dr. Emrah Turan, Dr. Hasan Celep, Dr. Fatih Arslan ve Dr. Levent Yücetin'e çok teşekkür ederim. Bana nakil sürecinde ailelerinden biriymişim gibi çok ilgili ve içten davrandılar. Operasyonum o kadar rahat geçti ki boşuna korkmuşum. Hiçbir zorluk yaşamadım. Bu hastalıktan dolayı çok çekmiştim. Şükür şimdi tüm zorlukları geride bıraktım. Türk doktorlarımız gerçekten çok başarılı. Ülkemiz sağlık alanında dünyada bir tane, Türkiye ile gurur duyuyorum. Böyle önemli bir operasyonu o kadar başarılı ve profesyonelce yaptılar ki... Sağlık çalışanlarımıza da minnettarım" dedi.

"HERKESİ ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Organ bağışının önemine de değinen Tayfur, sözlerine şöyle devam etti:

"Böbrek naklinde uyumlu verici bulmak zor. Çok insan bekliyor uygun böbrek bulmak için. Bu yüzden herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bakın oğlum böbreğiyle bana can oldu. Başka insanlar da böbrek nakli için bekleyenlere umut olsun. Ülkemizi organ nakli konusunda tek geçiyorum. Doktorlarımızla, teknik ekipmanlarımızla çok büyük başarılara imza atıyoruz."

"TAM İYİLEŞTİKTEN SONRA SAHNEYE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Şu an dinlenme döneminde olan usta sanatçı, kontrollerinin bir süre daha devam edeceğini söyledi. "Adeta hayata yeniden dönmüş gibiyim" diyen Tayfur, "Ailem yanımda, onlar benim her şeyimle yakından ilgileniyorlar. Müzik çalışmalarıma devam edeceğim, besteler yapacağım yine. Tam sağlığıma kavuştuktan sonra da Allah izin verirse sahneye de çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.