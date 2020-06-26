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26.06.2020 - 07:00 | | Ali Keser

Bodrum buluşması buluşması

İstanbul’un gözde adreslerinden Kaşıbeyaz, Bodrum Bitez’de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bodrum buluşması buluşması
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Mekana gelenler arasında Burcu Geyik, Cansu Canan, Erden Eryüz, Vedat Atlı gibi isimler de vardı. Dostu Suat Kaşıbeyaz’a “Hayırlı olsun” diyen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Bodrum buluşması buluşması




Oyuncu, “Dizinin çekimleri ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında bir araya geleceğiz” dedi.

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