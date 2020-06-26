Bodrum buluşması buluşması

Mekana gelenler arasında Burcu Geyik, Cansu Canan, Erden Eryüz, Vedat Atlı gibi isimler de vardı. Dostu Suat Kaşıbeyaz’a “Hayırlı olsun” diyen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Çakırbeyli’si Oktay Kaynarca, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.











Oyuncu, “Dizinin çekimleri ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında bir araya geleceğiz” dedi.