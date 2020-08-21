21.08.2020 - 07:00 |
Bodrum randevusu
Yoğun işlerden fırsat bulup eşi ve oğluyla Bodrum’a giden Zeynep Toker, şu sıralar uzun zamandır ayrı kaldığı dostlarıyla hasret giderme turunda...
Yoğun işlerden fırsat bulup eşi ve oğluyla Bodrum’a giden Zeynep Toker, şu sıralar uzun zamandır ayrı kaldığı dostlarıyla hasret giderme turunda... Önceki akşam arkadaşı Tülay Karadeniz ile Novikov’da bir araya gelen Zeynep Hanım, omuzları açıkta bırakan kırmızı dekolte kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.