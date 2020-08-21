Bodrum randevusu

Yoğun işlerden fırsat bulup eşi ve oğluyla Bodrum’a giden Zeynep Toker, şu sıralar uzun zamandır ayrı kaldığı dostlarıyla hasret giderme turunda... Önceki akşam arkadaşı Tülay Karadeniz ile Novikov’da bir araya gelen Zeynep Hanım, omuzları açıkta bırakan kırmızı dekolte kıyafetiyle göz kamaştırdı.