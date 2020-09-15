Bodrum’da tatile devam

Cemiyet hayatının sevilen ismi Gül Ergi, Bodrum Gündoğan Casa Mia’daki evinin dekorasyonunu yenileyip, kışın da kalmayı planlıyor. Gül Hanım, “Pek çok komşumuz da bir süre daha burada yaşamayı düşünüyor. Çünkü herkes tedirginlik içinde. Evlerin bahçeli, herkesin mesafeli olması kişilerin de tatillerini

uzatmasına yol açtı” şeklinde konuştu.