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15.09.2020 - 07:00 |

Bodrum’da tatile devam

Cemiyet hayatının sevilen ismi Gül Ergi, Bodrum Gündoğan Casa Mia’daki evinin dekorasyonunu yenileyip, kışın da kalmayı planlıyor.

Bodrum’da tatile devam
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Cemiyet hayatının sevilen ismi Gül Ergi, Bodrum Gündoğan Casa Mia’daki evinin dekorasyonunu yenileyip, kışın da kalmayı planlıyor. Gül Hanım, “Pek çok komşumuz da bir süre daha burada yaşamayı düşünüyor. Çünkü herkes tedirginlik içinde. Evlerin bahçeli, herkesin mesafeli olması kişilerin de tatillerini
uzatmasına yol açtı” şeklinde konuştu.

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daha fazla video için
Cadde Yazarları

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