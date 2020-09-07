07.09.2020 - 07:00 |
Bodyguard sevgili
Pamela Anderson, geçtiğimiz aylarda 12 gün süren evliliğin ardından, yeni bir aşka yelken açtı.
Page Six’in haberine göre, 53 yaşındaki oyuncunun ismini vermek istemediği yeni sevgilisi, iki senedir kendisine bodyguard’lık yapıyor. 40’lı yaşlarındaki
adamın, karantina döneminde Anderson’a yakınlaştığı ifade edildi.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.