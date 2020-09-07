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07.09.2020 - 07:00 |

Bodyguard sevgili

Pamela Anderson, geçtiğimiz aylarda 12 gün süren evliliğin ardından, yeni bir aşka yelken açtı.

Bodyguard sevgili
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Page Six’in haberine göre, 53 yaşındaki oyuncunun ismini vermek istemediği yeni sevgilisi, iki senedir kendisine bodyguard’lık yapıyor. 40’lı yaşlarındaki
adamın, karantina döneminde Anderson’a yakınlaştığı ifade edildi.

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