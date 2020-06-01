Boğaz havası iyi geldi

TİKAD Başkanı iş insanı Nilüfer Bulut’un iki güzel kızından büyüğü mücevher tasarımcısı Nida Bulut Bozkurt, başarılı tasarımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Pandemi günlerini evinde eşi Arda Bozkurt’la geçiren Nida Hanım, Boğaz’da oturan dostlarıyla beş çayında buluştu. Hava biraz serin olsa da keyifler yerindeydi.