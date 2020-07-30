Boğaz’da 90’lar rüzgarı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90’lar konseptiyle devam etti. O yıllara damgasını vuran Metin Özülkü, Ali Güven, Reyhan Karaca, Ferda Anıl Yarkın, Zeynep Dizdar, Sibel Alaş ve Jale, Boğaz’da nostalji rüzgarı estirdi.