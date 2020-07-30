30.07.2020 - 07:00 |
Boğaz’da 90’lar rüzgarı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90’lar konseptiyle devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90’lar konseptiyle devam etti. O yıllara damgasını vuran Metin Özülkü, Ali Güven, Reyhan Karaca, Ferda Anıl Yarkın, Zeynep Dizdar, Sibel Alaş ve Jale, Boğaz’da nostalji rüzgarı estirdi.