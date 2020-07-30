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30.07.2020 - 07:00 |

Boğaz’da 90’lar rüzgarı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90’lar konseptiyle devam etti.

Boğaz’da 90’lar rüzgarı
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90’lar konseptiyle devam etti. O yıllara damgasını vuran Metin Özülkü, Ali Güven, Reyhan Karaca, Ferda Anıl Yarkın, Zeynep Dizdar, Sibel Alaş ve Jale, Boğaz’da nostalji rüzgarı estirdi.

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
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Cadde Yazarları

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