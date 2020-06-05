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05.06.2020 - 07:00 |

Boğaz’da huzur saati

Pandemi sürecini Anadolu Yakası’ndaki yalısında geçiren Şirin Dürüst Yalçın, zorunlu olmadıkça pek dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Boğaz’da huzur saati
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 Zaman zaman evinde çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şirin Hanım, rıhtımdaki kareleriyle dikkat çekti. Yalçın ile yakın arkadaşı Rosella Karabacak, gümüşten altına, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın ürününü bünyesinde bulunduran mağazalarının sekizinci yıl dönümünü ise sessiz sedasız baş başa kutladı.


Boğaz’da huzur saati


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Cadde Yazarları

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