Boğaz’da huzur saati

Zaman zaman evinde çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Şirin Hanım, rıhtımdaki kareleriyle dikkat çekti. Yalçın ile yakın arkadaşı Rosella Karabacak, gümüşten altına, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın ürününü bünyesinde bulunduran mağazalarının sekizinci yıl dönümünü ise sessiz sedasız baş başa kutladı.









