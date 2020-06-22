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22.06.2020 - 07:00 |

Boğaz’da özlenen buluşma

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şirin Yalçın, Didem Antebi, Zeynep Üstünel, Nil Bentürk Uyguner, Rosella Karabacak, Aylin Erkohen ve Stella Düek, pandemi süresince bir araya gelemedikleri günlerin acısını çıkarıyor.

Boğaz’da özlenen buluşma
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Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şirin Yalçın, Didem Antebi, Zeynep Üstünel, Nil Bentürk Uyguner, Rosella Karabacak, Aylin Erkohen ve Stella Düek, pandemi süresince bir araya gelemedikleri günlerin acısını çıkarıyor. Önceki gün toplanan dostların neşeli buluşması, gece geç saatlere kadar sürdü. Ekip, Karabacak’ın doğum gününü ve ortağı Yalçın’la kurdukları şirketin sekizinci yıl dönümünü de kutladı. 

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