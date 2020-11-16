Bol pastalı doğum günü

Bugün hayatta olmayan basın dünyasının önde gelen isimlerinden gazeteci-yazar Feyyaz Tokar ve eşi Berna Tokar’ın küçük kızı Esra Tokar, yeni yaşını yakın arkadaşlarının katılımıyla kutladı. Esra Hanım, dostlarının organize ettiği öğle yemeğinin ardından ufak bir pasta keserek kutlama yaptı. Bu mutlu günde, aileden ve dostlardan gelen pastalar ise davete renk kattı.