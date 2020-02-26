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26.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Bond’un bedeli var

İngiliz ajan kurgu karakteri James Bond’u 1969 yapımı ‘Kraliçenin Hizmetinde’de canlandıran George Lazenby’nin, Avustralya’nın Melbourne kentinde gelecek ay gerçekleşecek bir etkinlikte hayranlarıyla para karşığı fotoğraf çektireceği açıklandı.

Bond’un bedeli var

İngiliz ajan kurgu karakteri James Bond’u 1969 yapımı ‘Kraliçenin Hizmetinde’de canlandıran George Lazenby’nin, Avustralya’nın Melbourne kentinde gelecek ay gerçekleşecek bir etkinlikte hayranlarıyla para karşığı fotoğraf çektireceği açıklandı. Film, oyun ve çizgi roman hayranlarının kostümlerle katıldığı ‘Supanova’da Lazenby ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranların 100 dolar (yaklaşık 615 TL) ödemesi gerekecek. Lazenby’den imza almak isteyenlerse 60 dolar (yaklaşık 369 TL) ödeyecek. 

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