MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bora Öztoprak'ın acı günü
18.02.2020 - 10:26 |

Bora Öztoprak'ın acı günü

Bora Öztoprak'ın annesi Zerrin Öztoprak, hayatını kaybetti.

Bora Öztoprak'ın acı günü

Oyuncu Çiçek Dilligil ile mutlu evliliği devam eden Bora Öztoprak, annesini kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Annesinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Bora Öztoprak altına "Canım Zerrom... Canım annem... Nurlarla..." notunu düştü. Çiçek Dilligil ise kayınvalidesine "23 koca yıl.. Son nefese kadar ... Söz bitti" sözleriyle veda etti.

Zerrin Öztoprak 19 Şubat Çarşamba günü Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nilay Dorsa: Kayak fobim var

Nilay Dorsa: Kayak fobim var

Erdi Ünver’e sürpriz teklif

Erdi Ünver’e sürpriz teklif

Keremcem’in keyfi yerinde

Keremcem’in keyfi yerinde

Hande Doğandemir tedbiri elden bırakmadı

Hande Doğandemir tedbiri elden bırakmadı

Sıradaki Haber