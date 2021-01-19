BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak? BÖRÜ fragmanı yayınlandı

BÖRÜ 2039 için ilk fragman yayınlanırken izleyici, nerede yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. 2039 yılında geçecek olan BÖRÜ'nün bilim kurgu tarzında olacağı belirtiliyor.

BÖRÜ 2039 NEREDE YAYINLANACAK?

BLU TV özel yapımı olacak olan BÖRÜ 2039 dijital içerik olarak yayınlanacak. BÖRÜ 2039'un 6 bölüm olarak tasarlandığı öğrenildi.