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19.01.2021 - 11:23 |

BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak? BÖRÜ fragmanı yayınlandı

BÖRÜ 2039 için geri sayım... Dağ ve Börü dizi ve filmlerinde yapım ve yönetimde imzası olan Alper Çağlar BÖRÜ 2039 ile geri dönüyor. BÖRÜ 2039 bilim kurgu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak? BÖRÜ 2039 için ilk fragman yayınlandı. İşte ilk detaylar...

BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak? BÖRÜ fragmanı yayınlandı
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BÖRÜ 2039 için ilk fragman yayınlanırken izleyici, nerede yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. 2039 yılında geçecek olan BÖRÜ'nün bilim kurgu tarzında olacağı belirtiliyor.

BÖRÜ 2039 NEREDE YAYINLANACAK?

BLU TV özel yapımı olacak olan BÖRÜ 2039 dijital içerik olarak yayınlanacak. BÖRÜ 2039'un 6 bölüm olarak tasarlandığı öğrenildi.

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