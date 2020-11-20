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20.11.2020 - 07:00 |

Boşanıyorlar

Sıla ve Hazer Amani, boşanacaklarını açıkladı. Haklarında çıkan iddiaları kabul etmeyen ikili, “Dostluğumuzun kıymeti bakidir” açıklamasını yaptı

Boşanıyorlar
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Günlerdir boşanacakları iddia edilen Sıla ile Hazer Amani’den, yazılı açıklama geldi. Ayrılacaklarını söyleyen ikili, “Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı ve şef, “Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu ‘haber’in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik” diyerek, sözlerini bitirdi. Amani, üç gün önce ise, “Boşanmıyoruz” demişti.

 

 

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