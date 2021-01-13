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13.01.2021 - 07:00 |

Boşanma nedeni çocuk

Demet Şener ile Cenk Küpeli, dün sabah boşandı. 1.5 yıl önce evlenen çift, bebek yüzünden yollarını ayırdı

Boşanma nedeni çocuk
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Demet Şener, 1.5 yıl önce nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli’yle İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkemesi’nde boşandı. Evliliklerinin başında iş insanının bebek isteğini olumlu karşılayan model, çocuklarının büyümesi ve tekrar iş hayatına dönerek, kendi markasını kurmasıyla çocuk fikrini rafa kaldırınca, ikilinin ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Anlaşmalı boşanan çiftin, birbirinden maddi ve manevi talepleri olmadı.

Boşandıktan kısa süre sonra iş insanı Instagram’dan, “Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim...” açıklamasını yaptı.

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