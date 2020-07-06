‘Bostan Baba’da hasat zamanı

İstanbul’daki bostanında organik tarım yapan ve dostları arasında ‘Bostan Baba’ olarak anılan Tarık Arioba’nın, ziyaretçileri bitmiyor... Pazar yerlerinde olduğu kadar tarlasında da konuklarını ağırlayan ‘Bostan Baba’yı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da yalnız bırakmadı. Çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı, “Dostum temiz tarım yapıyor, ben de ne yetiştiriyorsa alıyorum” yazarak, destek verdi.