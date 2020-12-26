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26.12.2020 - 07:00 |

‘Böyle şeylerle uğraşmam’

‘Zoraki Misafir’ filmine son anda Nurseli İdiz’in yerine dahil olan Ayşe Kökçü, açıklama yaptı.

‘Böyle şeylerle uğraşmam’
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‘Zoraki Misafir’ filmine son anda Nurseli İdiz’in yerine dahil olan Ayşe Kökçü, açıklama yaptı. Sanatçı, “Bu iş daha ortada kimse yokken 1.5 ay önce ilk bana teklif edilmişti. Oturduk, konuştuk sonrasında ise arayan olmadı. Eylül ayında bir dizide bana da aynısı oldu. Hiç kurcalamadım; şimdi neredeler, niçin yoklar demedim. Sorgulamam hiç, böyle şeylerle uğraşmayı polemiklerin insanı olmayı sevmiyorum. Sektörde böyle şeyler olabiliyor” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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