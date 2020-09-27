Boyner’den yeni kampanya

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, önceki gün sosyal medya hesabından yeni kampanyasını duyurdu. İş insanının doğum gününün ertesi gününedenk gelen kampanya, herkesin yüzünü güldürdü. Markanın müşterileri, mağazalardan ya da şirketininternet sitesinden ekim ayının sonuna kadar yapacakları alışverişlerinin ödemesinde, 2021’de altı taksit fırsatından yararlanabilecek.