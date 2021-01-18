'Bridgerton'un özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre özel bir dijital TV kanalında yayınlanan 'Bridgerton' adlı dizinin özel sahneleri bazı internet korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırıldı ve oralarda yayınlanmaya başlandı.

OYUNCULAR ŞOKE OLDU

Dizinin yayıncısı olan şirketin kararlı bir şekilde bu korsanları bulmaya çalıştığı belirtildi. Dizinin önemli rollerini üstlenen ve senaryo gereği bu tür sahnelerde kamera karşısına geçen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Sabrina Bartlett ve Jonathan Bailey'in ise bu olup bitenler karşısında dehşete kapıldığı belirtildi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Bilgisayar korsanları tarafından yetişkin sitelerine sızdırılan bu sahnelerin yüzbinlerce kişi tarafından izlendiği ortaya çıktı. Yayıncı şirketin girişimiyle bu sahnelerin izlenmesi askıya alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

KARAKTERLERİN İÇSEL YOLCULUĞUNU YANSITMA AÇISINDA ÖNEMLİYDİ

Dizinin baş kadın karakterini canlandıran 25 yaşındaki oyuncu Phoebe Dynevor bir röportajında, konuşulan bu sahnelerin senaryoda yer almasının karakterlerin içsel yolculuğunu yansıtması açısından önemli olduğunu söylemişti.

ÜNLÜ SERİDEN UYARLANDI

Bir dönem dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı sekiz romanlık seriden uyarlandı. Eser, 1813 ile 1827 yılları arasındaki bir döneme odaklanıyor. Eserin kahramanları ise Bridgerton ailesinin çocukları.

ÇOK SAYIDA DİLE ÇEVRİLDİ

Julia Quinn, 1970 doğumlu ABD'li yazar. Genellikle tarihi atmosferde geçen romantik romanlarıyla tanınıyor. Bridgerton ise Quinn'in en çok bilinen ve çok sayıda dile çevrilen en ünlü serisi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK / INSTAGRAM