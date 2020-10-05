Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? (5 Ekim) Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV'de yayımlanan dizi ve programlar ev hanımları ve aile fertleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gündüz kuşağında yayınlanan sabah programlarının yanı sıra akşam yorucu iş gününün ardından evlerine dönen aile fertleri akşam TV'de yer alan program akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 5 Ekim Pazartesi bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var?



KANAL D

Kanal D'de bu akşam Recep İvedik adlı film izleyici ile buluşacak.

SHOW TV

Show TV'de bu akşam Çukur dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

STAR TV

Star TV'de bu akşam Sefirin Kızı dizisi ekranlara gelecek...

FOX TV

Fox TV'de bu akşam Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

ATV

ATV'de bu akşam Gençliğim Eyvah dizisi final bölümüyle yayınlanacak.

TV8

TV8'de bu akşam MasterChef yeni bölümü ile ekrana gelecek.



TRT 1



TRT 1'de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek...