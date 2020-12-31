Bu akşam (Yılbaşı) TV'de hangi programlar var? 31 Aralık TV kanal yayın akışları...
Bu akşam TV'de hangi programlar var sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Saat 21:00'dan sonra Tüm Türkiye'de uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlmaası nedeniyle bu yıl milyonlar TV başında yeni yıla girecek. Bu akşam TV'de hangi programlar var sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanallar bu akşam için özel hazırladıkları programları TV ekranlarında izleyici ile buluşturacak. İşte 31 Aralık TV kanal yayın akışları...
Yılbaşı akşamı (bu akşam) TV'de hangi programlar var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl evlerinde yeni yıla girecek olan milyonlarca kişi TV ekranlarında yeni yıla merhaba diyecek. Yeni yıl için artık sayılı saatler kala vatandaşlar bu akşam TV'de hangi programlar var sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Yılbalı akşamına özel kanalların özel hazırladıkları program ve konuklar ile yeni yıl çoşkusu evinize taşınacak. Peki Bu akşam TV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık TV kanal yayın akışı...
31 ARALIK (YILBAŞI) TV KANAL YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Büyük ikramiye çekilişi
00:30 Neredesin Firuze
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel
FOX TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Şahane Hayaller
22:00 Kafalar Karışık
00:00 İlk Buluşma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Kalk Gidelim
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel