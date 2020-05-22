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22.05.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Bu dönemde zor’

Engin Öztürk, kuaförlerin yeniden hizmete girmesiyle soluğu Bebek’te aldı.

‘Bu dönemde zor’
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 Saç tıraşı olan oyuncu, “Birçok dizi ve sinema filmi projesi geliyor ama bu durumdayken çok zor. Dışarı bile zor çıkıyoruz. Umarım bu salgını bir an önce atlatırız da insanlar işlerine bakar” diye konuştu. 

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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