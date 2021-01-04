Bu hafta diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Diziler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yayın akışlarında bazı dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Dizilerinin yeni bölümlerinin olmaması üzerine dizlerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise merakla araştırılıyor. Peki bu hafta dizler neden yok?

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?

Sefirin Kızı, Hekimoğlu ve Sadakatsiz dizilerinin yeni bölümleri yayın akışlarında yer almadı.

DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Yeni bölümlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.