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04.01.2021 - 15:13 |

Bu hafta diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Bazı dizilerin yeni bölümlerinin olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Sefirin Kızı, Hekimoğlu ve Sadakatsiz gibi dizilerin yeni bölümleri yayın akışlarında yer almadı. Peki bu hafta diziler neden yok, yeni bölümleri ne zaman?

Bu hafta diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
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Diziler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yayın akışlarında bazı dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Dizilerinin yeni bölümlerinin olmaması üzerine dizlerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı ise merakla araştırılıyor. Peki bu hafta dizler neden yok?

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?

Sefirin Kızı, Hekimoğlu ve Sadakatsiz dizilerinin yeni bölümleri yayın akışlarında yer almadı.

DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yer aldı. Yeni bölümlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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