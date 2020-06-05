Bade İşçil: Bu maskelerle çok korkunç görünüyoruz

Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen Bade İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreciyle evine döndüğünü söyledi.

Veterinere traşa getirdiği köpeğini beklediklerini belirten oyuncu, "Bu yıl tatil yapar mıyım, bilmiyorum. Bakıp göreceğiz. Süreç boyunca adada oğlumlaydım, orada hareket alanı daha fazlaydı ama yine de zor geçti. Bu maskelerle dışarıdan çok korkunç görünüyoruz, Tehlike henüz geçmiş değil. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda var" dedi.