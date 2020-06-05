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05.06.2020 - 14:22 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bade İşçil: Bu maskelerle çok korkunç görünüyoruz

Oyuncu Bade İşçil, çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu halde 6 yaşındaki oğlu Azur'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bade İşçil: Bu maskelerle çok korkunç görünüyoruz
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Bir parkta oturduğu oğlunun ellerini ıslak mendille silen Bade İşçil, salgın boyunca Büyükada'da olduğunu, normalleşme süreciyle evine döndüğünü söyledi.

Veterinere traşa getirdiği köpeğini beklediklerini belirten oyuncu, "Bu yıl tatil yapar mıyım, bilmiyorum. Bakıp göreceğiz. Süreç boyunca adada oğlumlaydım, orada hareket alanı daha fazlaydı ama yine de zor geçti. Bu maskelerle dışarıdan çok korkunç görünüyoruz, Tehlike henüz geçmiş değil. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda var" dedi.

Bade İşçil: Bu maskelerle çok korkunç görünüyoruz

 

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