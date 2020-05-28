Bu müzayede kaçmaz!

Artam Antik A.Ş. Müzayede Evi, Covid-19 salgınıyla mücadelede fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bağış müzayedesi düzenleyecek. Geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak etkinlik, 30 Mayıs Cumartesi günü internet üzerinden gerçekleşecek. Ahmet Güneştekin, Azade Köker ve Kemal Önsoy’un aralarında bulunduğu değerli sanatçıların eserlerinin yer alacağı müzayedeyle ilgili Turgay Artam, desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.