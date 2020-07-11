11.07.2020 - 16:19 | | EMRAH AKÃ‡AAY
Bu sefer nikah Türkiye'de
ÅžarkÄ±cÄ± Sinan AkÃ§Ä±l ile oyuncu sevgilisi Burcu KÄ±ratlÄ±, Ã¶nceki akÅŸam niÅŸanlanan Can TanrÄ±yar-Tamar Oner Ã§iftini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.
Daha Ã¶nce Amsterdam'da evlenip kÄ±sa sÃ¼re sorna boÅŸanan ve tekrar birliktelik yaÅŸamaya baÅŸlayan Sinan AkÃ§Ä±l-Burcu KÄ±ratlÄ± Ã§ifti, tekrar evleneceklerinin sinyalini verdi.
Ä°kili, tekrar evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ancak bu sefer yurt dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil yurt iÃ§inde evleneceklerini dile getirdi.Â