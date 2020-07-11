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11.07.2020 - 16:19 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Bu sefer nikah Türkiye'de

ÅžarkÄ±cÄ± Sinan AkÃ§Ä±l ile oyuncu sevgilisi Burcu KÄ±ratlÄ±, Ã¶nceki akÅŸam niÅŸanlanan Can TanrÄ±yar-Tamar Oner Ã§iftini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Bu sefer nikah Türkiye'de
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Daha Ã¶nce Amsterdam'da evlenip kÄ±sa sÃ¼re sorna boÅŸanan ve tekrar birliktelik yaÅŸamaya baÅŸlayan Sinan AkÃ§Ä±l-Burcu KÄ±ratlÄ± Ã§ifti, tekrar evleneceklerinin sinyalini verdi.

Ä°kili, tekrar evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ancak bu sefer yurt dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil yurt iÃ§inde evleneceklerini dile getirdi.Â

Bu sefer nikah TÃ¼rkiyede

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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