Bücür filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Bücür nerede çekildi?

Berat Efe Parlar, Seren Şirince gibi isimlerin başrolde yer aldığı Bücür filmi ilgi görüyor. Sinema salonlarında kahkaha tufanı yaşatan filmin çekildiği yer merak konusu. Filmin yönetmenliğini Umut Kırca, yapımcılığını da Necati Akpınar üstlendi. Bücür konusu haberimizde...

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annesini bulmaya çalışan bir delikanlının bu süreçteki maceraları ekrana geliyor. Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 gün vardır...

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Komedi filmi Bücür, 2018 yılında vizyona girdi ve çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşmiştir.

BÜCÜR OYUNCULARI KİM?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert