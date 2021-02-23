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23.02.2021 - 18:15 |

Buğra Gülsoy'a sette sürpriz kutlama

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, yeni yaşını sette kutladı. Dizi ekibinin hazır olduğu bu anlarda, ünlü oyuncuya en büyük sürpriz ise eşi Nilüfer Gürbüz ve oğlu Cem’in de kutlamaya katılması oldu.

Buğra Gülsoy'a sette sürpriz kutlama
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TRT 1’de yayınlanan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ seti, eğlenceli bir sürprize ev sahipliği yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy yeni yaşını, ekibiyle birlikte sette kutladı. Rol arkadaşlarının ve kamera arkası ekibin eşlik ettiği kutlamada Gülsoy pastasını keserken büyük bir sürpriz yaşadı.

Buğra Gülsoya sette sürpriz kutlama

Başarılı oyuncuya bu mutlu anında eşi Nilüfer Gürbüz ve bir yaşındaki oğlu Cem de katıldı. Gülsoy, bu sürprizle duygusal anlar yaşarken, Cem ise tüm ekibin ilgi odağı oldu.

Pasta kesilmeden önce ekiple birlikte kartopu oynayan Cem, ilk başta Buğra Gülsoy’un dizide bindiği attan korksa da sonra babasıyla birlikte ata bindi ve inmek istemedi.

Buğra Gülsoya sette sürpriz kutlama

Eğlence dolu bu anların ardından Gülsoy, kendisi için özel olarak hazırlatılan, üzerinde birçok fotoğrafının olduğu pastayı ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kesti.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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