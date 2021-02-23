Buğra Gülsoy'a sette sürpriz kutlama

TRT 1’de yayınlanan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ seti, eğlenceli bir sürprize ev sahipliği yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy yeni yaşını, ekibiyle birlikte sette kutladı. Rol arkadaşlarının ve kamera arkası ekibin eşlik ettiği kutlamada Gülsoy pastasını keserken büyük bir sürpriz yaşadı.

Başarılı oyuncuya bu mutlu anında eşi Nilüfer Gürbüz ve bir yaşındaki oğlu Cem de katıldı. Gülsoy, bu sürprizle duygusal anlar yaşarken, Cem ise tüm ekibin ilgi odağı oldu.

Pasta kesilmeden önce ekiple birlikte kartopu oynayan Cem, ilk başta Buğra Gülsoy’un dizide bindiği attan korksa da sonra babasıyla birlikte ata bindi ve inmek istemedi.

Eğlence dolu bu anların ardından Gülsoy, kendisi için özel olarak hazırlatılan, üzerinde birçok fotoğrafının olduğu pastayı ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kesti.