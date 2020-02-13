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13.02.2020 - 12:18 |

Bülent Emrah Parlak, 'Arka Sokaklar'da

Kanal D’nin, 14 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bülent Emrah Parlak, 'Arka Sokaklar'da

Yapımcılığını Erler Film Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinin 543’üncü bölümüne, oyuncu Bülent Emrah Parlak konuk oldu.

Canlandırdığı karakterlerle her zaman izleyicinin yüzünü güldüren Parlak, bu sefer çok farklı bir rolde izleyici karşısına çıkacak. 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümde izleyici ile buluşacak olan Parlak, avukat 'Nedim Adalı’yı canlandıracak.

'Arka Sokaklar' dizisi, yeni bölümleri ile her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.

Bülent Emrah Parlak, Arka Sokaklarda

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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