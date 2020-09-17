Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı? Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl?

Müziğin güçlü sesi usta sanatçı Bülent Ersoy'dan korkutan haber. Ersoy dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Divanın sağlık durumu nasıl?

BÜLENT ERSOY KORONA MI OLDU?

Geçtiğimiz haftalarda yaz başından bu yana jüri üyeliğini yaptığı 'Kuaförüm Sensin'den ayrılan ve ardından hakkında 'corona oldu, o yüzden programdan ayrıldı' iddiaları ortaya atılan Bülent Ersoy, bu iddialara belgelerle yanıt vermişti.

Sosyal medya hesabından test sonucunu ve yapım şirketiyle sözleşmesini paylaşan Diva, "Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar" diye konuşmuştu.

Dün akşam da Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

BÜLENT ERSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ardından sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy; paylaşımında, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahaleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, Safiye Soyman, Rober Hatemo, Gözde Kansu, Derya Baykal gibi ünlü isimlerden Diva'ya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?

Bülent Ersoy 9 Haziran 1952, İstanbul doğumlu.